Aydın Lisesi, Ege Bölge Birincisi oldu

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi, Afyonkarahisar'da düzenlenen bölge yarışmasında Ege Bölge birinciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Gösterdikleri performansla jüriden tam not alan ekip, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Yarışma boyunca sahneledikleri halk oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi elde ettikleri Ege Bölge birinciliği ile Türkiye finalleri biletini aldı. Elde ettikleri başarı ile hem okullarını hem de Aydınlıları gururlandırdı. Okul Müdürü Fatih Celalettin Unay elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil edecek olan ekip hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürürken, veliler ve Aydın eğitim camiası öğrencilerin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını ifade etti. - AYDIN