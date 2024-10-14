Aydın Memecik Zeytinyağı'na Plaket - Son Dakika
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Aydın Memecik Zeytinyağı'na Plaket

Aydın Memecik Zeytinyağı\'na Plaket

Aydın Memecik Zeytinyağı, YÖREX Fuarı'nda AB coğrafi işaret tescil belgesi ile ödüllendirildi.

14.10.2024 17:32
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Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan Aydın Memecik Zeytinyağı'nın başarısı, fuarda plaketle taçlandırıldı.

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcu katılım sağladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine özgü ürünlerin tanıtıldığı, bu ürünlerin marka değerinin artırılması, pazarlanması ve ulusal ile uluslararası ölçekte bilinirlik kazanmasında büyük rol oynayan YÖREX Fuarı'nda, Aydın Ticaret Borsası, Aydın ili oda ve borsaları ile ortak stant alanında Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerini sergiledi.

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'ya has ürünlerin bu fuarda buluştuğunu belirterek ülke genelindeki yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması konusunda oda ve borsaların büyük gayret gösterdiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ülke genelindeki ürünlerin yaklaşık yüzde 45'inin oda ve borsaların çabaları sayesinde coğrafi işaret tescil belgesi aldığını belirterek "Para kazanmanın yolu markalaşmadan geçiyor. Markalaşmanın yolu ise patentten. Patent almadan markalaşmak mümkün değil. Türk Patent Kurumu'na başvuracaksın, ürününün patentini alacaksın. İkinci adım ise Avrupa Birliği'nde (AB) tescil ettirmek. Bu konuda biraz gerideyiz, şu ana kadar 27 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescili aldı, 70 ürünümüz ise sırada bekliyor" dedi.

Avrupa Birliği Tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı'nın başarısı, plaketle taçlandırıldı

Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan kurumlara plaket takdim edildi. Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan Aydın Memecik Zeytinyağı'nın başarısından dolayı Aydın Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen'e plaket verdi.

Açılış töreninin ardından Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası standını ziyaret etti. Heyeti, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcu karşıladı. Ziyaret sırasında Avrupa Birliği coğrafi işareti alınmış olan Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın İnciri ve coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ile 1 Ekim 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde ilan edilen Aydın Enginarı takdim edildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, YÖREX Fuarı'nın önemine değinerek "Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi işaret almış veya alma potansiyeli taşıyan tüm ürünlerimizin değerini artırmak ve onları küresel pazarda daha görünür kılmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin sahip olduğu zenginliği uluslararası platformlarda sergilemek, sadece Aydın'a değil, Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük katkılar sunuyor. Bu doğrultuda, YÖREX gibi fuarlar sayesinde ürünlerimizi doğru şekilde tanıtabiliyor ve hak ettikleri değeri bulmalarını sağlıyoruz. Coğrafi işaret almanın ne kadar zorlayıcı bir süreç olduğunu biliyoruz, ancak bu sürecin başarıyla sonuçlanması, bölgemizin kalkınması ve üreticilerimizin emeğinin karşılık bulması açısından hayati öneme sahiptir. Bu hususta Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i organize eden Antalya Ticaret Borsası'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Zeytinyağı, Ekonomi, Turizm, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Memecik Zeytinyağı'na Plaket - Son Dakika

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