Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde \'deprem anı ve tahliye tatbikatı\' düzenlendi

Yerel

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve yöneticiler acil durumlar konusunda bilgilendirilirken 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Süleyman Şan'ın liderliğinde gerçekleştirilen tatbikata okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın ve doğru davranışların öğrenilmesinin amaçlandığı tatbikat öncesi Sivil Savunma Uzmanı Şan bilgilendirmelerde bulundu. Acil durum sırasında alınacak önlemler, tahliye prosedürleri ve güvenli bölgeye ulaşma yöntemleri üzerinde duran Şan, acil durumlarda doğru ve hızlı hareket etmenin hayati önem taşıdığını ve bu tür tatbikatların acil durumlara hazırlıklı olunmasını sağlamak adına son derece önemli olduğunu kaydetti. Bilgilendirmenin ardından deprem anı bilgilendirmesi kapsamında gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrencilere, 'çök, kapan, tutun' yöntemi öğretildi. - AYDIN