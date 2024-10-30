Haber: Osman Bekkar
(AYDIN) - Aydın Nazilli'de gün boyu devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde yapılan yürüyüş ile sonlandı. Nazilli Stadyumu'ndan başlayan ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden yürüyüşe, halkın katılımı yoğun oldu.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vals gösterileri sergilendi. Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen eşleri ile vals gösterilerine eşlik etti.
Nazilli Belediye Meclisi ise günün anlam ve önemine istinaden Nazilli Belediye Meydanı'nın adını oy çokluğuyla "Cumhuriyet Meydanı" olarak değiştirdi.
Son Dakika › Yerel › Aydın Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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