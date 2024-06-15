Aydın Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar sevdiklerine kavuşmak için biletlerini önceden alırken, firma yetkilileri ek seferler düzenleyerek mağduriyeti önlemeye çalışıyor. Terminalde otobüsler ve yolcularla dolup taşarken, trafik ekipleri de güvenlik önlemleri alıyor.

15.06.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kurban Bayramı nedeniyle yoğun günler yaşıyor. Sevdiklerine kavuşmak isteyen vatandaşlar, günler öncesinden biletlerini alarak yola çıkarken, terminale otobüslerin biri girip biri çıkıyor.

Kurban Bayramına bir gün kala, Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayram tatilini aileleriyle geçirmek için günler öncesinden biletlerini temin etse de, firma yetkilileri yoğunluktan dolayı son güne kalanları mağdur etmemek için imkanlar dahilinde ek seferler düzenliyor. Otobüs terminalinde ayrılan bir otobüs yerine hemen diğeri gelirken, peronlar otobüs ve insanlarla dolup taşıyor. Yolcuların sevdiklerine kavuşacak olmanın heyecanı ve telaşı, otogarda renkli görüntülere sahne oluyor. Trafik ekipleri de terminalde denetimler yaparak vatandaşın huzur ve güven içerisinde kazasız bir bayram geçirmeleri için çalışıyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketi olan Antalya'daki ailesinin yanına gidecek olan Ali Aydın, "Bayramda ailemle birlikte olacağım için çok mutluyum. Biletimi son güne bırakmadan günler öncesinden almıştım. İyi ki de almışım, görüldüğü gibi yoğun bir araç ve insan trafiği var. İnşallah kazasız belasız, can kayıplarının yaşanmadığı bir bayram yaşarız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, trafik, Aydın, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 18:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement