Aydın Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

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Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kurban Bayramı nedeniyle yoğun günler yaşıyor. Sevdiklerine kavuşmak isteyen vatandaşlar, günler öncesinden biletlerini alarak yola çıkarken, terminale otobüslerin biri girip biri çıkıyor.

Kurban Bayramına bir gün kala, Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayram tatilini aileleriyle geçirmek için günler öncesinden biletlerini temin etse de, firma yetkilileri yoğunluktan dolayı son güne kalanları mağdur etmemek için imkanlar dahilinde ek seferler düzenliyor. Otobüs terminalinde ayrılan bir otobüs yerine hemen diğeri gelirken, peronlar otobüs ve insanlarla dolup taşıyor. Yolcuların sevdiklerine kavuşacak olmanın heyecanı ve telaşı, otogarda renkli görüntülere sahne oluyor. Trafik ekipleri de terminalde denetimler yaparak vatandaşın huzur ve güven içerisinde kazasız bir bayram geçirmeleri için çalışıyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketi olan Antalya'daki ailesinin yanına gidecek olan Ali Aydın, "Bayramda ailemle birlikte olacağım için çok mutluyum. Biletimi son güne bırakmadan günler öncesinden almıştım. İyi ki de almışım, görüldüğü gibi yoğun bir araç ve insan trafiği var. İnşallah kazasız belasız, can kayıplarının yaşanmadığı bir bayram yaşarız" dedi. - AYDIN