Aydın Sanayi Odası yönetimi, Başkan Çerçioğlu\'na nezaket ziyaretinde bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Maraş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.