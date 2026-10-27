Aydın Sanayi Odası yönetimi, Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Aydın Sanayi Odası yönetimi, Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu

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Aydın Sanayi Odası yönetimi, Başkan Çerçioğlu\'na nezaket ziyaretinde bulundu
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Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve kurul üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Maraş ve üyeler Çerçioğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi; Çerçioğlu ise nazik ziyaret için teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Maraş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Özlem ÇerçioğluKahramanmaraşEkonomiGüncelAydınYerelSon Dakika

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