Aydın Taksicileri Kontak Kapatma Eylemi Düzenledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren taksici esnafı, artan maliyetler ve yetersiz kalan ücret tarifeleri nedeniyle kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi.

AYTER alanında bir araya gelen taksiciler, son dönemde akaryakıt başta olmak üzere giderlerde yaşanan artışlara tepki göstererek, mevcut kazançlarının maliyetler karşısında eridiğini dile getirdi. Taksiciler adına basın açıklaması yapan Özgür Özen, mesleğin sürdürülebilirliğinin ciddi şekilde tehlikeye girdiğini vurguladı. Özen, "Bizler haftanın 7 günü, günün 24 saati Aydınımızın ulaşım yükünü sırtlayan, vatandaşlarımızı güvenle gidecekleri yere ulaştıran taksici esnafı olarak; bugün geldiğimiz noktada mesleğimizi sürdüremez hale geldiğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Son bir yıl içerisinde yaşanan ekonomik gelişmeler, özellikle ulaşım sektörünün ana damarı olan maliyet kalemlerinde durdurulamaz bir artışa neden olmuştur. Bugün burada toplanmamızın sebebi, sadece bir fiyat artışı talep etmek değil; esnafımızın evine ekmek götürebilmesini ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini koruyabilmesini sağlamaktır" dedi.

"Kazancımızın büyük kısmı pompaya gidiyor"

Taksicilerin kazançlarının büyük bir kısmının akaryakıt giderlerine gittiğini belirten Özen, "Maliyetlerimiz artık taşınamaz boyuttadır. Son bir ayda akaryakıt fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar, günlük kazancımızın büyük bir kısmını doğrudan pompaya bırakmamıza neden olmuştur. Araçlarımızın periyodik bakımları, lastik, akü ve parça değişim maliyetleri geçen yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde artış göstermiştir. Zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerindeki artışlar, bizlerin belini bükmektedir. Asgari ücret ve enflasyon verileri ışığında, şoförlerimizin geçim derdi ve sosyal güvenlik prim ödemeleri sürdürülemez seviyelere ulaşmıştır" diye konuştu.

"Mevcut tarifeyle ayakta kalmamız imkansız"

Yetkili kurumlardan tarife fiyatlarına güncelleme talebinde bulunan Özen, "Mevcut tarifelerle; aracımızı yenilememiz, şoför maaşlarını ödememiz ve teknik güvenliği üst seviyede tutmamız imkansız hale gelmiştir. Yetkili kurumlarımızdan; taksimetre açılış, kilometre ve kısa mesafe (indi-bindi) ücretlerinde maliyet artışlarını karşılayacak makul bir düzenleme, artan işletme giderlerimize karşılık esnafımızı koruyacak ekonomik destekler talep ediyoruz. Geçen yılda olduğu gibi diğer illerimizden 6 yada 8 ay sonra Aydın'da taksimetre tarifemiz güncelleniyor. Bu da yapılan güncellemenin anlamını yitirmesine sebep oluyor. Yıpranmış araçlarla hizmet vermek istemiyoruz, çünkü halkımız en iyisine layıktır. Bizim amacımız hiçbir zaman vatandaşı zor durumda bırakmak değildir. Ancak taksinin tekerinin dönebilmesi, güvenli ve konforlu yolculuğun devam edebilmesi için bu güncelleme artık tercih değil bir zorunluluktur. Sesimizin duyulması ve haklı taleplerimizin bir an önce karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN