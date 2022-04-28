Aydın Ticaret Borsası'nda bayramlaşma merasimi gerçekleşti - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası'nda bayramlaşma merasimi gerçekleşti

28.04.2022 11:44
Aydın Ticaret Borsası'nda bayramlaşma merasimi gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaştı.

Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaştı.

Günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, " Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, herkesin kucaklaştığı, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günlerdir. Bayramlarda birlik, beraberliklerimizi artırmalı, geçmişin manevi mirasına sahip çıkarak geleceğe umutla bakmalı, bayram sevincini hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, Aydınlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum "dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. - AYDIN

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Ramazan Bayramı, Meclis Başkanı, Ticaret, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası'nda bayramlaşma merasimi gerçekleşti - Son Dakika


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