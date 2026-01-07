Aydın Valisi Canbolat, Söke'de devlet yatırımlarını inceledi - Son Dakika
Aydın Valisi Canbolat, Söke'de devlet yatırımlarını inceledi

Aydın Valisi Canbolat, Söke\'de devlet yatırımlarını inceledi
07.01.2026 17:19  Güncelleme: 17:22
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesindeki devlet yatırımlarını inceledi. Yeni Hükümet Konağı, Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi gibi projelerin son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden devlet yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Canbolat, 5 Ocak itibarıyla Kaymakamlık başta olmak üzere birçok kamu kurumunun hizmet vermeye başladığı Söke Yeni Hükümet Konağı binasını ziyaret etti. İncelemeler kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen Söke Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi de gezildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Aydın Valisi Yakup Canbolat'a; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Ömer Akalın, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz ile ilgili daire müdürleri eşlik etti.

Söke için büyük önem taşıyan iki önemli yatırım alanında incelemelerde bulunan Vali Canbolat, projelerin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Kamu hizmetlerinin daha modern ve etkin şartlarda sunulmasının hedeflendiğini vurgulayan Canbolat, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Canbolat daha sonra Söke Adliyesi'ne de ziyarette bulunup, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ile bir araya gelindi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Hükümet, Yerel, Spor, Söke

Son Dakika Yerel Aydın Valisi Canbolat, Söke'de devlet yatırımlarını inceledi - Son Dakika

