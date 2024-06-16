Aydın Valisi Yakup Canbolat, Hayvanpazarı Uygulama Noktasında araç sürücüleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Hayvanpazarı Uygulama Noktasında araç sürücüleriyle bayramlaştı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı süresince görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret ederek bayramlaştı. Daha sonra Hayvanpazarı Uygulama Noktası'nda durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Canbolat, trafik kurallarına uymaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

16.06.2024 17:01
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Hayvanpazarı Uygulama Noktasında durdurulan araç sürücüleriyle bayramlaştı. Vali Canbolat, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramında görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret edip bayramlaştı. Vali Canbolat, yetkililerden bilgi aldı. Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici il genelindeki son durum hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Daha sonra Vali Canbolat, Aydın- Muğla karayolu üzerindeki Hayvanpazarı Uygulama Noktası'nda görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Askerlerin ve polislerin bayramını tek tek kutlayan Vali Canbolat, her birine görevlerinde kolaylıklar diledi. Vali Canbolat, uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet edip bayramlarını kutladı. Vali Canbolat, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunup aileleriyle birlikte iyi bayramlar geçirmelerini diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Yakup Canbolat, Hayvanpazarı Uygulama Noktasında araç sürücüleriyle bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Valisi Yakup Canbolat, Hayvanpazarı Uygulama Noktasında araç sürücüleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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