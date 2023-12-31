Aydın Valisi Yakup Canbolat, sağlık, jandarma ve emniyet personellerini ziyaret etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yıla görevlerinin başında giren sağlık, jandarma ve emniyet personellerini ziyaret etti.

Aydınlı vatandaşların rahat, güven ve huzur içinde yeni bir yıla girmeleri için sağlık, emniyet, itfaiye ve belediye ekipleri hazırda bekledi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise yeni yıla ailelerinde uzak görev başında girecek olan kamu görevlilerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Protokol üyeleri ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi ile jandarma ve polis uygulama noktalarına giden Vali Canbolat, personellere teşekkür ederek yeni yılını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Yeni yıla saatler kala Aydın genelindeki denetimler aralıksız devam ederken, beraberindeki heyet ile birlikte trafik uygulama noktalarına giden Vali Canbolat, denetim noktalarında alınan önlemleri inceledi. Denetimlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da konuşan Vali Canbolat, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN