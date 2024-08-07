Aydın Valisi Yakup Canbolat: Yangın hızla yayılıyor - Son Dakika
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Aydın Valisi Yakup Canbolat: Yangın hızla yayılıyor

Aydın Valisi Yakup Canbolat: Yangın hızla yayılıyor

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Argavlı Mahallesi'nde etkili olan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Vali Canbolat, yangının hızla yayıldığını ve takviye ekiplerin yolda olduğunu belirtti.

07.08.2024 19:24  Güncelleme: 19:29
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Aydın Valisi Yakup Canbolat Söke Argavlı Mahallesi'nde etkili olan orman yangını ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisi ile yangının hızla yayıldığını, İzmir, Manisa ve Denizli'den takviye ekiplerin yolda olduğunu belirtip, "İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bugün yangın 14.20 saatlerinde başladı. Germencik Gümüşköy tarafından başlayıp Söke Argavlı mevkiine ulaştı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkisi de var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzden 50 araç, 220 personel, Jandarmamızdan 9 asayiş ve trafik timi 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç 25 personel ile ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. Havadan da 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane TOMA'sı bölgeye intikal etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Yangın 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren iki evi ve bir restorandaki insanları tahliye ettik. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli'den takviye ekipler istedik, yoldalar geliyorlar. Toplamda 250 dönüm alanda yangının etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca otobanda da yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesi için Söke istikametinden trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz. Arkadaşlarımız yangına canla başla müdahale ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Yakup Canbolat: Yangın hızla yayılıyor - Son Dakika

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