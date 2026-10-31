Aydınfest’te etkinlikler iptal edildi

Hakkari'de görevi başında şehit olan Çineli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün acı haberi Aydın'ı yasa boğarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınfest'in 3. ve 4. gün etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali'nde, Hakkari'de görevi başında şehit olan Çineli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün vefatı nedeniyle program değişikliğine gidildi. Belediye, festivalin 3. ve 4. gününde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Aydınfest Gençlik Festivalimizin 3. ve 4. gün etkinlikleri iptal edilmiştir. Hakkari'de görevi başında şehit olan Çineli hemşehrimiz P. Söz. Er Yusuf Sait Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.