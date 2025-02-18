Aydınlı Sporcular U20 Balkan Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

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Bulgaristan'ın Sofya kentinde 8 Şubat 2025'te düzenlenen U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda başarılar elde eden milli sporcular Aydın gençlik ve Spor İl Müdürü cenap Fillikçioğlu ile bir araya geldi.

Şampiyonada Türkiye toplamda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanırken, Aydınlı sporcular ise 1 altın ve 1 gümüş madalya ile tarih yazdı. Aydınlı sporculardan Talha Gülnihal, 60 metre engelli yarışında 7,86'lık derecesiyle Balkan Şampiyonu olurken, Koray Uygun ise gümüş madalya kazandı.

Şampiyonadan dönen başarılı sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürünü makamında ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı paylaştı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydınlı sporcularımızın uluslararası arenada kazandıkları bu başarı hepimizi gururlandırdı. Gençlerimizin azmi ve disiplinli çalışmaları sayesinde daha büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyoruz. Onları yetiştiren antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - AYDIN