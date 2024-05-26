Aydınlılar Konteyner Evlere Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydınlılar Konteyner Evlere Yoğun İlgi Gösteriyor

Aydınlılar Konteyner Evlere Yoğun İlgi Gösteriyor

Pandemi döneminde kıymeti artan ve deprem bölgelerinde barınma ihtiyacını karşılayan konteyner evlere Aydınlılar da ilgi gösteriyor. Konteynerler, tarım alanlarında da kullanılarak hayatı kolaylaştırıyor. Konteyner üretimi, uygun fiyatı ve depreme karşı güvenli olması nedeniyle Aydın'da hızla gelişen bir sektör haline geldi. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları nedeniyle insanlar betonarme evlerden uzaklaşmak istedi ve konteyner evleri tercih etti. Aydın'da konteyner evlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Konteynerler, tarım alanında çalışanlar için de güvenli bir yaşam alanı sağlıyor. Konteyner imalatı yapan Hayrettin Güven, konteyner evlere olan ilginin pandemi döneminde arttığını belirtti. Güven, konteyner evlerin depremde en güvenli yaşam alanları olduğunu vurguladı.

26.05.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pandemi döneminde kıymete binen ve kullanım alanı genişleyen, deprem bölgelerinde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayan konteyner evlere, Aydınlılar da yoğun ilgi gösteriyor. Barınma ihtiyacının yanı sıra tarım alanlarında da hayatı kolaylaştıran konteynerlerin kullanımı her geçen gün artıyor. Betonarme evlere nazaran daha uygun fiyatlı olduğu gibi depreme karşı da oldukça güvenli olan konteyner üretimi ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da en çok gelişen sektörlerden biri oldu.

Dört yıl önce ortaya çıkan Kovid 19 pandemisi döneminde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasakları insanları betonarme yaşama sürüklemişti. Bu durumdan kurtulmak isteyen arazi sahibi, bağ ve bahçesi bulunan bazı vatandaşlar ise pandemi dönemini konteyner evlerde geçirmeyi tercih etti.

Pandemi döneminde ortaya çıkan ve kıymete binen, deprem zamanlarında ise insanların en güvendiği yaşam alanlarından birisi olan konteyner evlere Aydın'da vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Mahsul zamanı ürünlerinin başında beklemek isteyen, arazi bağ ve bahçesinde vakit geçirmeyi tercih eden, herhangi bir deprem riskine karşı önlem alma kararı veren vatandaşlar konteyner evleri tercih ediyor.

"O dönem millet bağa bahçeye çıktı"

Aydın'da inşaat sektörü ile uğraşan ve son dört yıldır konteyner imalatı gerçekleştiren Hayrettin Güven, konteyner evlere ilginin pandemi döneminde arttığını ifade ederek, "Bu iş pandemi döneminde ortaya çıktı. Pandemide insanlar binada yaşamaya alışkın değil, hele ki Aydın sıcak bir il. O dönem millet bağa bahçeye dağa çıktı. Şimdi tarım alanında, ovada mahsulünün başına bir bekçi tutsa 25 bin lira. Bunun yerine bir tane konteyner alıp koyuyor, orayı yaşam haline dönüştürüyor. Hem malının başında bekçilik yapıyor. Hayat zorlaştı, eskiden inek bakmayacağım, çobana varmayacağım diyenler, şimdi çobanın peşine gidecekler. Çünkü çobanlık kıymetli bir meslek" dedi.

"4 günde anahtar teslim tamamlıyoruz"

Kendisi, oğlu ve eşiyle bu işi yaptıklarını söyleyen Güven, "Biz bu işi dört yıldır yapıyoruz. Ben Aydın'da simitçilikle iş hayatına başladım, çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Biz 21 metrekare konteynerı 4 günde anahtar teslim tamamlıyoruz. Ben, oğlum ve eşimle birlikte çalışıyoruz. Bu ısı ve ses yalıtımlı, sandviç panel. Kalite her zaman pahalıdır. Bunun boş modeli metrekaresi yaklaşık olarak 4 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Dolu modeli de yaklaşık 5 bin 5 bin 200 liraya mal oluyor. Tabi dolu modelinin içinde ekstralar hariç. Örneğin müşteri 'ben bu lambayı istemiyorum, led istiyorum' diyebiliyor. Bunlar 50-60 bin liraya satılamaz, eğer doğru malzeme kullanılmışsa. Biz örneğin 2,5 milim profil kullanıyorum, adam 1,5 milim sacı kıvırıyor öyle kullanıp satıyor. Üç gün sonra yamuluyor. Biz altına birinci veya ikinci kalite mdf lam kullanıyoruz. Onun üstüne laminant döşüyoruz. En düşük konteyner 80 bin lira boş modeli, dolusu 110-120 bin lira bandında değişiyor. Biz Aydın'da kendi köylümüze, çiftçimize, memurumuza satış yapıyoruz" diye konuştu.

"Depremde en güvenilir yer"

İnsanların konteyner evleri deprem riskine karşı güvenli olarak gördüklerini belirten Güven, "Bu ürünlerimiz depremde en güvenilir yaşanacak yer. Çünkü bu hafif çelik, insan içinde huzurla yatabilir" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Deprem, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlılar Konteyner Evlere Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Aydınlılar Konteyner Evlere Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement