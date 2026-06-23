Aydıntepe\'de Müftülük Personeline Başarı Belgesi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, görevlerindeki özverili çalışmaları dolayısıyla İlçe Müftülüğü personeline başarı belgesi verildi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İlçe Müftüsü Yakup Halil'i, İmam-Hatipler Mustafa Alan ve Taha Çap'ı, Müezzin-Kayyım Aykut Şentürk'ü, Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Tekdemir ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ebubekir Yaşa'yı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Başarı belgeleri, İlçe Müftüsü Yakup Halil tarafından personele verildi. - BAYBURT