Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, görevlerindeki özverili çalışmaları dolayısıyla İlçe Müftülüğü personeline başarı belgesi verildi.
Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İlçe Müftüsü Yakup Halil'i, İmam-Hatipler Mustafa Alan ve Taha Çap'ı, Müezzin-Kayyım Aykut Şentürk'ü, Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Tekdemir ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ebubekir Yaşa'yı başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Başarı belgeleri, İlçe Müftüsü Yakup Halil tarafından personele verildi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Aydıntepe'de Müftülük Personeline Başarı Belgesi - Son Dakika
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