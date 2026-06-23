Aydıntepe'de Müftülük Personeline Başarı Belgesi - Son Dakika
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Aydıntepe'de Müftülük Personeline Başarı Belgesi

Aydıntepe\'de Müftülük Personeline Başarı Belgesi
23.06.2026 10:19
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Aydıntepe ilçesinde, müftülük personeline özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, görevlerindeki özverili çalışmaları dolayısıyla İlçe Müftülüğü personeline başarı belgesi verildi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İlçe Müftüsü Yakup Halil'i, İmam-Hatipler Mustafa Alan ve Taha Çap'ı, Müezzin-Kayyım Aykut Şentürk'ü, Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Tekdemir ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ebubekir Yaşa'yı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Başarı belgeleri, İlçe Müftüsü Yakup Halil tarafından personele verildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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