AYESOB Başkanı Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için destek verecek - Son Dakika
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Yerel

AYESOB Başkanı Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için destek verecek

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez'in yaptığı ziyarette Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için destek vereceğini açıkladı. Başkan Künkcü, Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasıyla birlikte Aydın'ın turizm potansiyelinin artacağını ve yerel esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

11.06.2024 15:52
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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez'in yaptığı ziyarette Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için destek vereceğini açıkladı. Başkan Künkcü, Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasıyla birlikte Aydın'ın turizm potansiyelinin artacağını ve yerel esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve binlerce yıllık tarihiyle dikkat çeken Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'yü ziyaret ederek destek talebinde bulundu. Ziyaretin ardından Künkcü, Tralleis için gerekli desteği sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti. Künkcü, kültürel değerlere sahip çıkılması konusunda kararlı tutum sergileyerek, Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasıyla birlikte Aydın'ın turizm potansiyelinin artacağını ve yerel esnafa katkı sağlayacağını ifade etti.

"Tralleis'i turizme kazandıracağız"

Başkan Künkcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın'ın kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmak, kentimizin turizm potansiyelini artırmak için büyük önem taşıyor. Tralleis Antik Kenti, Aydın'ın en değerli hazinelerinden biri. Bu tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için her türlü desteği vermeye hazırız. Antik kentler, yerel esnafın iş potansiyelini artıran önemli turizm noktalarıdır. Tralleis'in turizme açılmasıyla birlikte yerel esnafımız da bu hareketlilikten olumlu etkilenecek. Turistlerin bölgeyi ziyaret etmesi, esnafa yeni iş fırsatları ve ekonomik kazançlar sağlayacak. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, Tralleis'in turizme kazandırılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bu süreçte aktif rol alacağız. Aydın, tarih ve kültürle dolu bir şehir ve biz de bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz" dedi.

"Aydın çok şanslı"

AYESOB'un desteğinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Murat Çekilmez ise, "Ziyaretimizin sebebi Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden Tralleis kazıları için destek istemek. Tralleis'in bir an önce turizme kazandırılması ve açılabilmesi için Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte proje geliştirmeye çalışıyoruz. Görüşmemiz çok verimli geçti. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aydın'a gerçekten sahip çıkan çok önemli bir kişi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir başkana sahip olduğu için Aydın çok şanslı. Yaklaşık 1 yıl içerisinde Tralleis'i turizme kazandıracağız. Kazılarda yaklaşık yüzde 10'unu açabildik. İnşallah hedefimiz bir yıl içinde Tralleis'i ziyarete açmak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AYESOB Başkanı Tralleis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için destek verecek - Son Dakika

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