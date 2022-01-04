Ayını yaptığı uyanıklık adeta şapka çıkarttı - Son Dakika

Bilecik'te, etrafı elektrik telleriyle çevrili arı kovanlarına, cereyana çarpılmamak için yeri kazarak giren ayı 57 kovanı talan etti. Arı üreticisi arının zekasına hayran kalırken, sadece çalışan 3 kovanı kaldı.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde arı üreticiliği yapan Ali Osman Özkan 60 kovan arısını hem hırsızlardan hem de yabanı hayvanlar korumak için etrafına elektrikli tel yaptırdı. Sabaha saatlerine arılarına bakmaya gelen adam kovanlarının parçalanmış, tüm ballarının yenmiş bir şekildi buldu. Hemen bir araştırma yapan üretici ayının elektrik tellerinin altını kazarak içeri girdiğini tespit etti. 60 kovandan sadece 3 kovanının çalışır halde kalan üretici şaşkınlığı gizleyemedi.

"Elektrik tellerinin altını oyarak girmişler"

Konuyu duyup hemen olay yerine gelen Köy Muhtarı Muhittin Dündar, İHA muhabirine şaşkınlıklarını dile getirerek, "Köyümüz halkından Ali Osman Özkan'ın arılarına ayılar görmüş olduğunuz gibi peteklerini çıkararaktan zarar vermişti. Ne kadar önlemini de alsa aralıklarla geliyorlar, alışmışlar. Bu şekilde zarar veriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi ilerde elektrik tellerinin altını oyarak, altından o şekilde geçmiş. İyice eşelemiş. Korumak için elektrik telleri var ama onları oyarak ayılar geçmiş. Ortalama 60-70 kovandan şuanda çalışan 3 tane arı kovanı kaldı" dedi. - BİLECİK