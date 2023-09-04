Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli olunca ilk maaşlarıyla mevlid okutarak yemek dağıttılar - Son Dakika

Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli olunca ilk maaşlarıyla mevlid okutarak yemek dağıttılar

Son Güncelleme: 04.09.2023 15:29

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde aynı evde yaşayan Burhan Kılıç, Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç, Nezaket Kılıç EYT'den emekli olunca mevlid okutarak yemek dağıttı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde aynı evde yaşayan Burhan Kılıç, Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç, Nezaket Kılıç EYT'den emekli olunca mevlid okutarak yemek dağıttı.

EMEKLİ OLDULAR, KÖYLÜYÜ UNUTMADILAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan üç kardeş ve yengesi, bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı İsafakılı Köyünde tüm köylüye yemekli mevlid yaptı. Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara elleriyle pişirdikleri etli pilavı halka ikram eden emekliler hem mutlu oldu, hem de vatandaşları mutlu etti.

Aynı evden 4 kişi EYT'li oldu! İlk maaşlarıyla bütün köye yemek dağıttılar

"MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞMAK İSTEDİK"

Aynı evden emekli maaşlarından ayırdıkları bütçeyle vatandaşlara etli pilav ikramında bulunan EYT mutlusu 3 kardeş ve evin gelini, "Emekli olduk ve çok mutlu olduk. Bu mutluğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Onun için mevlit okutmaya karar verdik" dedi.

Aynı evden 4 kişi EYT'li oldu! İlk maaşlarıyla bütün köye yemek dağıttılar

"CENABI ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayalini gerçekleştiren Burhan Kılıç, "1971 doğumlu isafakılı köyündeyim,1993 tarihli sigorta girişim var. Devlet büyüklerimizin EYT Yasasından emeklilik olarak yararlandım.ve aynı yasadan aynı evden kardeşlerim Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç eşi Nezaket Kılıç. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiş oldukları talimatından EYT yasasından faydalandık. Cenabı Allah herkesi böyle emeklilik hayatı nasip etsin inşallah. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Kardeşlerden Turan Kılıç ise, "İlk emeklilik paramızla tüm köydeki vatandaşlarımıza pilav etli mevlit yaptık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli olunca ilk maaşlarıyla mevlid okutarak yemek dağıttılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli olunca ilk maaşlarıyla mevlid okutarak yemek dağıttılar - Son Dakika
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