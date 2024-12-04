Ayşe Yüksel Kayalı'nın Sergisi

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(İSTANBUL)- Ressam Ayşe Yüksel Kayalı'nın, "…Sen gittikten sonra da burada olacağım" isimli Kaz Dağları'na ithafen hazırladığı kişisel sergisi, 14-19 Aralık günleri arasında Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Ayse Yüksel Kayalı'nın Kaz Dağları'na ithaf ettiği sergi, 14-19 Aralık günleri arasında İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Kayalı, doğa, kontrast, simetri, yaşam ve denge çerçevesinde tutan ve yaratıcı sürecini bu alanlardan aldığı ilhamla şekillendiren bir sanatçı olmasıyla dikkat çekiyor.

Sanatçı, 10 seneyi aşkın bir süredir kişisel ve karma resim sergilerinde yer almakla birlikte daha önce katıldığı sergiler arasında kadın hastalıklarına, kanserli çocuklara, kız öğrencilere dikkat çeken sergiler de bulunuyor.

Sergi, adını "…Sen gittikten sonra da burada olacağım" cümlesinin geçtiği bir efsaneden alıyor. Efsaneye göre Homeros, Ege kıyılarını gezerken bir zeytin ağacının gölgesine oturur. Zeytin ağacı dile gelir ve Homeros'un kulağına şöyle fısıldar:

"Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım."