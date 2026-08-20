AYSO Başkanları Arasındaki İddialara Cevap

Aydın Sanayi Odası'nın (AYSO) ekim ayında yapılması beklenen seçimlerine mavi listeyle girecek olan Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ile Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, seçim sürecinde aralarının açıldığı yönündeki iddialara, sosyal medya paylaşımı ile cevap verdiler. Maraş ve Gözlüklü, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından éDostluktan öte kardeşlik bizimkis" notuyla paylaştı.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki iddialara hem Maraş hem de Gözlüklü, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla cevap verdi.

Fotoğrafı paylaşan Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, paylaşımında, "Her daim omuz omuza Daima yan yana İyi ki varsın Gökhan Maraş Başkan" ifadelerini kullandı. Gözlüklü ile aynı fotoğrafı paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise, "Dostluktan öte, kardeşlik bizimkisi. Yılların eskitemediği, gönülden gönüle bir bağ. İyi ki varsın Hakkı Başkanım" ifadelerine yer verdi. Maraş, paylaşımının sonuna ise seçimde birlikte yarışacakları listenin rengi olan mavi kalp emojisi koydu. Fotoğraflı bu paylaşımda her iki başkan da Seden Gürel'in "10 kere, 100 kere, 1000 kere denediler, olmadı, tutmadı, yetmedi, delirdiler" sözlerinin yer aldığı 'Bi Bulsam' adlı şarkıya da yer vererek göndermede bulundu.

İki başkanın aynı fotoğrafı paylaşarak birbirlerine yönelik samimi ifadelerle yaptığı paylaşım iddiaları çürüttü.