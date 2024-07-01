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Aytepe'deki yangın kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı'nda çıkan yangın, kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Efeler ilçesi Aytepe mevkii teleferik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaç ve kuru otların olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekipler, rüzgarın da şiddetiyle tutuşan ve geniş alana yayılan alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.