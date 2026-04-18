AYTO, Fuar Ziyaretleriyle Üyelerine Destek Oluyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerinin sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği fuar ziyaretlerine devam ediyor.

AYTO 6. Meslek Komitesi üyeleri, İstanbul'da düzenlenen İstanbul Uluslararası Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı ile Eurasia 33. Uluslararası İstanbul Medikal Fuarı'nı ziyaret etti. AYTO Meclis Üyesi Kanat Ay Karul'un da yer aldığı heyet, fuarlarda sergilenen yeni teknolojiler ve ürünler hakkında incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO olarak üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda önemli fuarlara katılımlarını desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, fuarların hem yenilikleri takip etme hem de yeni iş bağlantıları kurma açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Başkan Ülken, fuar ziyaretlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. - AYDIN