AYTO, Fuar Ziyaretleriyle Üyelerine Destek Oluyor

18.04.2026 14:06
AYTO, üyelerinin gelişmeleri takip etmesi için İstanbul'daki önemli fuarları ziyaret etti.

Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerinin sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği fuar ziyaretlerine devam ediyor.

AYTO 6. Meslek Komitesi üyeleri, İstanbul'da düzenlenen İstanbul Uluslararası Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı ile Eurasia 33. Uluslararası İstanbul Medikal Fuarı'nı ziyaret etti. AYTO Meclis Üyesi Kanat Ay Karul'un da yer aldığı heyet, fuarlarda sergilenen yeni teknolojiler ve ürünler hakkında incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO olarak üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda önemli fuarlara katılımlarını desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, fuarların hem yenilikleri takip etme hem de yeni iş bağlantıları kurma açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Başkan Ülken, fuar ziyaretlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Advertisement
