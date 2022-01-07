Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'in acı günü - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, kayınpederi Hıfzı Türkyılmaz'ı (83) kaybetmenin acısını yaşadı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nin sevilen simalarından ve eski dolmuş şoförlerinden, Başkan Ergin'in eşi Canan Ergin'in babası Hıfzı Türkyılmaz, 4 ay önce geçirdiği beyine pıhtı atması rahatsızlığı nedeniyle İzmir'de detavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkyılmaz'ın ölüm haberi ilçede üzüntü ile karşılandı.

4 yetişkin çocuk sahibi Türkyılmaz'ın hayatını kaybetmesi, başta ailesi olmak üzere ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınan Türkyılmaz'ın cenazesi; Küçükköy Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Kabristan'ın da toprağa verildi.

Cenazede son derece üzgün olan Mesut Ergin'in yanı sıra Türkyılmaz ve Ergin ailelerini; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, daire amirleri, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye personeli ve kalabalık bir vatandaş topluluğu yalnız bırakmadı.

Cenazede; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin ilçe teşkilatları, meslek odaları, işadamları ve ilçenin tanınmış simalarının gönderdikleri çelenkler ise dikkat çekti. - BALIKESİR