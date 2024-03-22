Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Köyleri Ziyaret Ediyor

Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Akçapınar köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergin, coşkuyla karşılandı.

Her gittiği köyde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların bu duruma artık 'dur' demesi gerektiğini anlatan Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Bu ülkede milyonlarca insan devletten bir şekilde yardım almaya çalışıyor. Buna 'dur' dememiz lazım. Milletimizin neyi eksik? Çalışkan bir milletiz, toprağımız var, kaynaklarımız bol, aklımız da var. Neden doğru düzgün planlama yapılmıyor? Genç Atatürk cumhuriyet döneminde o günün koşullarında bile yurdun dört bir yanında fabrikalar açılmış. Bugün artık neden yeni fabrikalar açılmıyor? Neden kendi kıymetlerimizi değerlendiremiyoruz? Bunlar kötü yönetimden. Bu ülkeyi yönetenler, daha fazla nasıl kazanırızın hesabını yapıyor. Kimler zengin oldu? Yıllardır sizin sahip olduklarınızı alıyorlar. Yerel seçimlerdeki başarıyı dört yıl sonra genel seçimlere taşıyıp; Türkiye'miz, Balıkesir'imiz, Ayvalık'ımız, köylerimiz hak ettiği refaha kavuşacak. O nedenle 31 Mart akşamı o sandıklara sahip çıkın."

Balıkesir, Körfez bölgesi ve Ayvalık'ın bir tarım ve ticaret kenti olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu bölgede tarımın gerilemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Tarımın desteklenmesiyle ilgili sorunlar olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bölgede çok kaliteli ürünler yetişiyor. Ancak yerine madenler yapılmak isteniyor. Kuzey Ege Bölgesi, önemli bir tarım havzasıdır. Bu avantajını, Türkiye'nin gelecekte yaşayacağı gıda krizine karşı önemli bir sigorta olarak görüyorum. Çiftçilerimizin kazancını en yüksek düzeyde tutacak şekilde desteklemeliyiz. Hükümetin bugüne kadarki performansına bakın. Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler. O nedenle onların bu alanlara önem vermeyeceğini biliyoruz. O nedenle yerel yönetimlere, yani bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Aşımızı, ekmeğimizi bölüşelim. İyilikleri çoğaltalım ki dünya herkes için yaşanılabilir bir yer olsun. Bu bir belediye başkanlığı seçim yarışı değil. Bu demokrasi seçimidir. Hak, hukuk, adalet ve tam bağımsız bir Türkiye için yapılması gereken bir seçimdir. Çocuklarımızın, toplumun geleceği için sandıklara gidelim."