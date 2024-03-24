Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

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Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, 2024-2029 hedefleri doğrultusunda yapılanlar ve gelecek 5 yıllık süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Sakarya Mahallesi'nde vatandaşları selamladı. Ergin, Sakaryalılarla tek tek kucaklaşarak yapılanlar ve yapılacaklar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Ergin, buluşmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından; "Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer ve binlerce hemşehrimizle yürüdük tarihi Cumhuriyet Caddesi'nde, Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılına. Coşkuyla, ilk günkü heyecanla. Biz bu kalpten birliktelikle bu kentte daha çok başarı hikayeleri yazarız" notuyla paylaştı.