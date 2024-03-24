Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, 2024-2029 hedefleri doğrultusunda yapılanlar ve gelecek 5 yıllık süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Sakarya Mahallesi'nde vatandaşları selamladı. Ergin, Sakaryalılarla tek tek kucaklaşarak yapılanlar ve yapılacaklar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Başkan Ergin, buluşmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından; "Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer ve binlerce hemşehrimizle yürüdük tarihi Cumhuriyet Caddesi'nde, Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılına. Coşkuyla, ilk günkü heyecanla. Biz bu kalpten birliktelikle bu kentte daha çok başarı hikayeleri yazarız" notuyla paylaştı.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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