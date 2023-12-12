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Ayvalık Belediyesi Altınova'da yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi Altınova'da yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da 14 bin metrekarelik kilit taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, yol yapım çalışmalarının yanı sıra Altınova Kapalı Pazaryeri inşaatının temel kazıklarının da çakıldığını ve yakında temel atma töreni yapacaklarını belirtti.

Ayvalık Belediyesi Altınova\'da yol yapım çalışmalarına devam ediyor
12.12.2023 - 12:56,
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Kapalı Pazaryeri inşaatının temel kazıklarının çakıldığını ve çok yakında temel atma töreni gerçekleştireceklerini söyledi. Altınova'nın eksiklerini birer birer tespit ettiklerini ve aciliyet gösteren sorunların köklü bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Ergin, Altınova'da yol yapım çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Şehriyar Evleri ve Tariş arkası mevkiinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ergin, iki bölgede toplam 14 bin metrekare kilit taş ve 2 bin metre bordür döşemesinin yapıldığını belirtti. Başkan Ergin, ayrıca mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi, talep ve isteklerini not aldı, çözüme kavuşturulması konusunda tüm olanakların kullanılacağını söyledi. Ergin, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Kentimizin her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ayvalık Belediyesi Altınova'da yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Altınova'da yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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