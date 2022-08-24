Ressam Dilşad Atasoy'dan 'Düşümce' Resim Sergisi Ayvalık'ta - Son Dakika
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Ressam Dilşad Atasoy'dan 'Düşümce' Resim Sergisi Ayvalık'ta

24.08.2022 13:18
Ressam Dilşad Atasoy'dan 'Düşümce' Resim Sergisi Ayvalık'ta

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, ressam Dilşad Atasoy’un 'Düşümce' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 11 Eylül akşamına kadar gezilebilecek.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, ressam Dilşad Atasoy'un 'Düşümce' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 11 Eylül akşamına kadar gezilebilecek.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, ressam Dilşad Atasoy'un resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 11 Eylül akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı. Turizmin yanı sıra kültür ve sanat kenti unvanını da hak eden Ayvalık'ta birbirinden değerli sanatçıları konuk etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Ergin, sanatçının pandemi günlerinde tuvale yansıttığı eserlerin kıymetli olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin yanı sıra resim çalışmalarını da sürdüren, 2015 yılında İtalya'da düzenlenen Fabriano Suluboya Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden sanatçılar arasında yer alan Dilşad Atasoy'un eserleri Fabriano Uluslararası Kataloğu'nda yayınlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Alternatif Sanat Tarihi programını tamamlayan, 2012 yılında İstanbul Suluboya Topluluğu Derneği'nin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan ressam Dilşad Atasoy, bugüne kadar 11'i kişisel olmak üzere, ulusal ve uluslararası birçok karma sergiye katıldığını belirtti.

"RENKLİ VE HAYALİ BİR DÜNYA YARATTIM O KARANLIĞIN İÇİNDE"

Pandemi döneminde atölyesinde çok sayıda eser ürettiğini belirten Atasoy, "Doğadan, yaşamdan, birbirimizden koptuk; önce evlere, sonra içimize kapandığımız bu dönem, ben dahil birçoğumuz için bir tür arınma, hatta hesaplaşma sürecine dönüştü. Yaşamı hep koşuşturma ve yarışma şeklinde yaşıyorken; durduk, sakinleşmeye çalıştık. Doğanın güzelliklerini, onun parçası olduğumuzu hatırladık. Tüm bunların, bende hayal kurma isteğini de derinleştirdiğini hissettim hep. O karanlık, karamsar günlerde iyiye, güzele olan özlemim; doğayı düşünme, hissetme ve ona katılma ihtiyacım arttı. İşte 'Düşümce' sergisi böyle çıktı ortaya. Bu sergideki renkler, formlar, lekeler hep insan; doğa ve yaşam üzerine düşümce aktarımlardır. Renkli ve hayali bir dünya yarattım o karanlığın içinde. Bana iyi geldi, sizin de gönlünüzdeki bahçeleri yeşertmesi dileğiyle" dedi.

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Kaynak: ANKA

Ressam, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ressam Dilşad Atasoy'dan 'Düşümce' Resim Sergisi Ayvalık'ta - Son Dakika

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