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Ayvalık Belediyesi Sağlık Birimi, vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi Sağlık Birimi, vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Birimi, kentin dört bir yanından gelen yardım taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriyor. Ekipler, evde sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra hastaların evlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlık biriminin vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduğunu ve önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti. Ekipler, 2023 yılından bugüne kadar bin 680 vatandaşın evlerine giderek sağlık kontrolü yaptı ve evde tedavi hizmeti sundu. Ayrıca, 570 vatandaşın da nakil ambulans ile sevk işlemleri gerçekleştirildi. Başkan Ergin, sağlık birimi ekibinin vatandaşların en küçük taleplerini bile yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Ayvalık Belediyesi Sağlık Birimi, vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor
09.01.2024 - 13:56,
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Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü "Sağlık Birimi" ekipleri kentin dört bir yanından gelen yardım taleplerinin her birine yetişmek için durmaksızın çalışıyor.

Vatandaşların dertlerine derman olan ekipler, hizmet verdikleri hastaların evlerini daha sonraki günlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmayı da ihmal etmiyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların zor günlerinde ve ihtiyaçları oldukları dönemde yanlarında olan sağlık biriminin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Ekiplerin 2023 yılının Ocak ayından bugüne kadar bin 680 vatandaşın, yardım çağrıları üzerine evlerine gittiklerini, sağlık kontrolü yaptıklarını ve gerekli durumlarda evde tedavi hizmetini üstlendiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta yaşayan 570 vatandaşın da nakil ambulans ile sevk işlemlerini de gerçekleştirdiklerini, kent dışında tedavi olmak istedikleri sağlık kuruluşlarına sevklerini sağladıklarını vurgulayarak, "Vatandaşın zor gününde yanlarında olan sağlık birimi ekibimiz, insanüstü bir gayret gösteriyor. Yardım isteyen vatandaşların, en küçük taleplerini dahi yerine getirmek için canla başla çalışıyor. Sağlıklarına kavuşacağı güne kadar hastaları titizlikle takip ediyor. Ardından ziyaretler gerçekleştiriyor, hal ve hatırlarını soruyor, düşüncelerini dinliyor, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Ne mutlu ki bize, Ayvalık'ımızda "Evde Sağlık ve Hasta Nakil" hizmetlerimizle sürdürülebilir bir anlayışla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ayvalık Belediyesi Sağlık Birimi, vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor - Son Dakika


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