Ayvalık\'ta Birleşmiş Milletler Gençlik Korosu Pop Konseriyle Coştu

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı: Kadınlar Cesaretli ve Güçlü Olmalı

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, 'Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor.' dedi. Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduğunu belirtti ve yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için 'pozitif ayrımcılık' yapılmasını istedi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek seçimlere hazırladığını ve bir kadın ordusunun geliyor olduğunu söyledi.