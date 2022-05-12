Ayvalık'ta engellilerin askerlik heyecanı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engelliler bir günlük de olsa asker olabilmenin heyecanını yaşadı.

Ayvalık'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri dahilinde Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi üyesi engelliler, temsili askerlik hizmetlerini tamamlayarak teskere aldı.

Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürü Arda Bayri ve BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in de hazır bulunduğu etkinlikte engelli asker adaylarına geleneksel ritüellerle asker kınaları da yakıldı.

Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi Özel, Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ayvalık Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki eğitimciler, öğrenciler ve ailelerinin de katıldığı eğlenceli etkinlikte, Ayvalık- Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyeleri de destek verirken, etkinlikte zaman zaman buruk hüzünlerin de yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

İlçe merkezindekilerin yanı sıra kırsal mahallelerdeki engelliler de belediye tarafından gönderilen araçlarla evlerinden alınarak programa dahil edildiği etkinlikte, şan ve şeref yüklü askeri kıyafeti giydikleri için son derece heyecanlı anlara tanık olundu.

Etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, engellilerin bir günlük de olsa vatani görevini yapmak için yaşadıkları coşkulu heyecana ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Her Türk genci askere ellerine kına yakılarak uğurlanır. Bugün engellilerimizin aileleriyle birlikte bu uğurlamayı yapıyoruz. Üyelerimizin en büyük arzuları vatani görevlerini yapabilmekti. Ancak bedeni engelleri nedeniyle bu konuda birçok hezeyanları yaşıyorlardı. Çok şükür ki buğun engelli arkadaşlarımızın bu üzüntülerini bir nebze olsun bu etkinlikte azaltabildik. Bizim için çok güzel bir gün" diye konuştu.

Başkan Özlemiş, böylesi anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Ayvalık Belediyesi ile engelli aileleri ve engellilere yönelik ilçede faaliyet gösteren eğitim kuruluşlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - BALIKESİR