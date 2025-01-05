Ayvalık'ta Maddi Durumu Yetersiz Vatandaşlara Ücretsiz Sosyal Market Hizmeti - Son Dakika
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Ayvalık'ta Maddi Durumu Yetersiz Vatandaşlara Ücretsiz Sosyal Market Hizmeti

Ayvalık\'ta Maddi Durumu Yetersiz Vatandaşlara Ücretsiz Sosyal Market Hizmeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde açılışı yapılan sosyal market, maddi durumu yetersiz vatandaşlara ücretsiz giysi ve ayakkabı sağlıyor. 2024'te 876 kişiye 2 bin 407 parça ürün sunan market, bağışlar ile destekleniyor ve hijyen standartlarına uygun şekilde hizmet veriyor.

05.01.2025 22:42  Güncelleme: 22:44
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardım amacıyla açılışını gerçekleştirdiği sosyal markete başvuranlar, her türlü giysi ve ayakkabı ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden gideriyor.

Ayvalık'ta; ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amacıyla kurulan sosyal marketler yardımlarına devam ediyor. Markete gelen her yaştan vatandaş tepeden tırnağa talep ettiği giysiyi ücretsiz alabiliyor.

2024 yılında, kıyafet ve değerlendirilebilir ev eşyası olarak 2 bin 407 parça ürün ile 876 kişiye hizmet verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; ayakkabıdan, kadın, erkek pantolonuna, kazaktan monta ve çocuk kıyafetlerine kadar her türlü giysi ihtiyacının karşılandığı marketin bir mağaza titizliğiyle çalıştığını belirtti.

Ergin, Ayvalıklı bağışçıların desteğiyle toplanan giysilerin, vatandaşlara teslim edilmeden önce çok sıkı bir kontrolden geçirildiğini, giyebileceğine kanaat getirildikten sonra raflarda yer aldığını söyledi.

Vatandaşların giyebileceği kalitede temiz giysilerin yer aldığı markette hiç kullanılmamış giysiler de bulunuyor. Yardımseverlerin dışında imalatçı firmaların bağışladığı giysiler arasında pek çok ürün çeşidi yer alıyor.

Sosyal Market'e bağışta bulunmak isteyen yardımseverlerin Ayvalık Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 444 10 66 ve 05303402710 numaralı telefonlarından yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Maddi Durumu Yetersiz Vatandaşlara Ücretsiz Sosyal Market Hizmeti - Son Dakika

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