Ayvalık'ta Sıfır Atık Mutfak Projesi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Sıfır Atık Mutfak Projesi

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Ayvalık'ta başlatılan Sıfır Atık Mutfak Projesi, israfı önlemeyi ve kaynakları verimli kullanmayı hedefliyor.

06.05.2025 12:51
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Ayvalık'ta "Sıfır Atık Mutfak" projesi ev ekonomilerine destek olacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde; Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm İçin Önemli Bir Adım: Sıfır Atık Ayvalık" projesi hayata geçirildi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde panel ve mutfak atölye uygulamalarıyla hayata geçirilen proje, ilçedeki turizm ve esnaflardan da ilgi gördü.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı hedefi olarak tanımlanan projenin panel etabında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da hazır bulundu.

Ayvalık Kaymakam'ı Hasan Yaman israfın günümüzde çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Bunun çözümü için projeler yapılıyor ama bu Ayvalık'ta bir ilk. Bu yüzden projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje, israfı önlemeyi, kaynakları verimli kullanmayı, sürdürülebilir, etik bir anlayışa sahip mutfak anlayışını hedefliyor. Ayvalık, sadece eşsiz doğasıyla değil, gastronomisiyle turizmiyle dünyanın en gözde turizm merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda köklü bir mutfak anlayışı var. Bunu sürdürmek, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bu proje bu amacı gerçekleştirmede önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum." dedi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın moderatörlüğünde, Yemek Yazarı ve Şef Nevin Aydın Us, Eğitmenler Fatih Çolakoğlu, Özkan Demir ve Nihat Kaya Pekman'ın katılımlarıyla gerçekleşen panelde, Sıfır Atık'ın ne olduğu ve mutfaklara nasıl taşınabileceği hakkında bilgiler verildi.

Panelin ardından katılımcılarla birlikte yenilen öğle yemeğinde, Sıfır Atık menüsünden oluşan; Kıtır krotonlu kereviz ve brokoli saplı sebze çorbası, köfteli bayat ekmek kebabı, zeytinyağlı ıspanak kökü, maydanoz ve dereotu saplı spagetti makarna, enginar salatası ile meyve kompostosu yemekle afiyetle yenildi.

Yemekten sonra gerçekleşen atölye çalışmasında da uygulamalı olarak Sıfır Atık prensibiyle yapılabilecek yemeklerin yapımı katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin sonunda katılımcılara, plaket ve "Bu işletme Sıfır Atık Ayvalık projesinde yer almaktadır" sertifikası takdim edildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Türkiye'nin en temel problemlerinden birinin israf olduğunu vurgulayarak, "Ama bu sorunun çözümü adına çok fazla bir şey yapmadığımız da bir gerçektir. Bugün aslında Sıfır Atık Mutfak - Ayvalık Projesiyle bu konuda çok ciddi bir farkındalık oluşturmuştur. Baktığımız zaman, bu projenin en temel amacı hem işletmeleri bilinçlendirmek, hem de aslında toplumun geneline bu bilinci nasıl yayarızın cevabını almaktı. Biz şu anda G20 ülkeleri içinde israf konusunda en gerilerde olan bir ülkeyiz maalesef. Her ne kadar son yıllarda israfla ilgili bilinç düzeyimiz artıyor olsa da, -ki bu bilinç sadece bizde değil, diğer ülkelerde artmaya başlamıştır. Rekabet içinde bulunduğumuz, ekonomik anlamda da yarıştığımız ülkelerde de bu arttığı için, biz sadece sıralamadaki yerimizi koruyoruz. Bunu daha fazla geliştirmemiz lazım. Bu bilinç, tamamen halkın her kesimine yayılarak olacaktır. Bu açıdan da bu proje gerçekten çok değerlidir." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Sıfır Atık Mutfak Projesi - Son Dakika

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