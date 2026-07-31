Ayvalık\'taki orman yangına müdahale sürüyor

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta Bağyüzü Mahallesi çevresinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Hacıveliler, Tıfıllar, Çamoba ve Akçapınar mahallelerindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, yangın bölgesinde yürütülen çalışmaları gün boyunca yerinde takip ettiklerini belirterek, tüm kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını söyledi.

Ayvalık Bağyüzü Mahallesi çevresinde başlayan ve Hacıveliler, Tıfıllar, Çamoba ve Akçapınar mahallelerindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile yangın bölgesinde incelemelerde bulunduklarını, ilgili kurum amirlerinden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

"EN BÜYÜK TEMENNİM YANGININ TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMASI"

Bağyüzü Mahallesi'nin kontrol altında tutulduğunu aktaran Başkan Ergin, ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayarak, "En büyük temennimiz, yangının bir an önce tamamen söndürülmesi ve tek bir cana daha zarar gelmemesidir" dedi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve görevini yaparken yaralanan basın mensubunu da ziyaret ettiklerini belirten Başkan Ergin, yaralılara acil şifalar diledi. Yangının geride büyük bir tahribat bıraktığını ifade eden Ergin, "Bu felaket hepimizin ciğerini yakıyor. Canlarını ortaya koyarak alevlerle mücadele eden orman, itfaiye, sağlık, güvenlik ve gönüllü tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. En büyük temennimiz yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınmasıdır" diye konuştu.

Ayvalık'ta yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, bölgede tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.