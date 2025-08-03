Ayvalık'tan Zeytinli Türk Kahvesi - Son Dakika
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Ayvalık'tan Zeytinli Türk Kahvesi

Ayvalık\'tan Zeytinli Türk Kahvesi
03.08.2025 09:18
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Ayvalık'ta yenilikçi zeytinli Türk kahvesi, hem lezzeti hem sağlığa faydasıyla dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı üretim firması, yenilikçi bir ürün olan zeytinli Türk kahvesiyle dikkat çekiyor. Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek öncülüğünde geliştirilen zeytinli Türk kahvesi, yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor.

Ayvalık'taki aileye ait zeytinliklerden elde edilen mahsullerle üretilen zeytinyağlarını yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden firma, daha önce ürettiği zeytinli Türk lokumunun yanına zeytinli Türk kahvesini de ekledi. Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek, "Kahve ve lokum biz Türklerin en çok sevdiği ürünlerden. Biz de lokumun yanına kahveyi yakıştırdık ve zeytinli Türk kahvesini geliştirdik. Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Hem lezzeti hem de sağlığa olan katkısıyla dikkat çeken zeytinli kahve, zeytinin faydalarıyla kahvenin keyfini bir araya getiriyor. Kürlek, ürünün gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'tan Zeytinli Türk Kahvesi - Son Dakika

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