Ayvalık ve Gömeç’te yangından etkilenen köylüler devlet koruması altında - Son Dakika
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Ayvalık ve Gömeç’te yangından etkilenen köylüler devlet koruması altında

Ayvalık ve Gömeç’te yangından etkilenen köylüler devlet koruması altında
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Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde başlayan, rüzgârın etkisiyle büyüyerek İzmir’in Bergama ilçesi sınırına kadar ulaşan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, tahliye edilen vatandaşlar devletin koruması altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde başlayan, rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir'in Bergama ilçesi sınırına kadar ulaşan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, tahliye edilen vatandaşlar devletin koruması altına alındı.

Alevlerin Ayvalık'a bağlı Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahallelerinde yerleşim alanlarına ulaşarak bazı evlerde hasara yol açmasının ardından, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'in talimatıyla önemli bir tahliye planı devreye alındı.

Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki KYK Yurdu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurtları, yangından etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam yaklaşık 500 kişilik kapasiteye sahip yurtlarda ilk etapta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların oluşturduğu 54 kişi güvenli şekilde misafir edilmeye başlandı.

Yangın tehdidi nedeniyle gece boyunca evlerini ve arazilerini terk etmek istemeyen birçok köylü ikna edilirken, yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları da ilgili kurumlar tarafından karşılandı.

Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yurt yönetimi ve personeli, vatandaşların yiyecek, içecek, ilaç ve sağlık ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

"Devletimizin gücünü yanımızda hissettik"

Yurtta konaklayan Selma Özmert, kardeşini ziyaret etmek için bulunduğu Hacıveliler Mahallesi'nde yangına yakalandığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk kez böyle bir felaketin içinde kaldım. Alevlerin arasında köylülerin çırpınışını, insanların feryatlarını gördüm. Çok etkilendim. Yangına müdahale eden ekipler büyük mücadele verdi. Elbette bazı eksiklikler de gözlemledim ama en önemlisi devletimizin gücünü yanımızda hissettik. Burada bize çok iyi bakılıyor. Yeğenim şeker hastası, sağlık ekipleri gece boyunca bizimle ilgilendi, eczane konusunda yardımcı oldular. Tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Acımız büyük. Yangının hala sürmesi hepimizi çok üzüyor."

"Allah devletimizden razı olsun"

84 yaşındaki Musa Kazakoğlu ise Gömeç'ten tahliye edilerek yurda getirildiğini belirterek, "Yangın köyümüze yaklaşınca bizi buraya getirdiler. Çok şükür rahatımız yerinde. Allah devletimizden razı olsun. Burada bizimle çok güzel ilgileniyorlar. İnşallah yangın bir an önce söndürülür ve köyümüze döneriz" ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD, belediyeler ve diğer kurumların havadan ve karadan yoğun müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık ve Gömeç’te yangından etkilenen köylüler devlet koruması altında - Son Dakika

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