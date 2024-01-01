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Azerbaycan 2024'e coşkuyla karşıladı - Son Dakika
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Azerbaycan 2024'e coşkuyla karşıladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı. Azerbaycan'da yeni yıl nedeniyle 6 Ocak'a kadar resmi tatil ilan edildi. Aliyev, Azerbaycan'ın ordusunu güçlendirdiğini ve askeri ürünlerin üretimine yatırım yapılacağını belirtti.

Azerbaycan 2024\'e coşkuyla karşıladı
01.01.2024 - 00:11,
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Azerbaycan, 2024'e coşkuyla "merhaba" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı. Hazar Denizi sahilinden atılan havai fişekleri görmek için halk sahillerdeki parkları doldurdu. Başkent Bakü'de binlerce vatandaş, havai fişek gösterisini izlemek ve 2024'ün gelişini kutlamak için Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'a toplandı. Yerel saatin 00.00'ı göstermesiyle kutlamalar yerini havai fişek gösterisine bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi şehrin birçok yerinden rahat bir şekilde izlendi. Azerbaycan'da yeni yıl nedeniyle 6 Ocak'a kadar resmi tatil ilan edildi.

"Bölücü rejim çöktü"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı. Aliyev konuşmasında, 19 Eylül'de başlayan ve sadece bir gün hatta daha az süren terörle mücadele operasyonu Azerbaycan Ordusunun tam zaferiyle sonuçlandığını belirterek, "Bölücü rejim çöktü, önümüzde diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. Topraklarımızdan sonsuza dek uzaklaştırıldı. Böylece Azerbaycan'da bölücülüğün kökü kazınmış oldu ve bu bela bizim topraklarımızda bir daha ortaya çıkamaz. Azerbaycan Ordusu, askerlerimizin ve subaylarımızın profesyonelliğini, kahramanlığını, fedakarlığını bir kez daha göstermiştir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Onların değerli hatırası sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını belirtmeliyim. Birinci ve İkinci Karabağ Savaşı ile terörle mücadele operasyonunda şehit olan askerlerimizin, subaylarımızın, sivillerimizin, Hocalı mağdurlarımızın intikamı savaş alanında alındı" dedi.

"Ermeni yönetimi öfkemize maruz kalmayacak şekilde davranmalı"

Günümüzde Batılı ülkelerin çifte standart uyguladığını vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan halkı bunu iyi biliyor, aynı zamanda tüm baskılara, tehditlere, asılsız suçlamalara rağmen bildiğimizi yapacağımızı da biliyor. Nasıl yaptıysak, yapmaya da devam edeceğiz. Ermenistan yönetimi de bu tarihi derslerden sonuç çıkarmalı ve öfkemize maruz kalmayacak şekilde davranmalı" diye konuştu.

"Askeri ürünlerin üretimine en az 1 milyar manat yatırım yapılacak"

Azerbaycan'ın ordusunu büyük ölçüde güçlendirdiğini belirten Aliyev, "Gelecek yıl askeri amaçlı yerli üretim büyük oranda artacak. Önümüzdeki yıl hem devlet hem de özel sektör tarafından askeri amaçlı ürünlerin üretimine en az 1 milyar manat yatırım yapılacak. Böylece sadece temel imkanları sağlamakla kalmayacağız, Azerbaycan dünya ölçeğinde çok ciddi bir ülke haline gelecek, askeri ürünlerimizin hacmi ve sayısı büyük ölçüde artacaktır" dedi.

"Demir Yumruk her zaman yerinde olacak"

Demir Yumruk'un Azerbaycan'ın zaferinin simgesi olduğunu hatırlatan Aliyev, "Bugün aynı zamanda 'Demir Yumruk' birliğimizin bir sembolüdür ve ben Azerbaycan halkına, tüm dünya Azerbaycanlılarına Demir Yumruk'un her zaman yerinde olacağına dair güvence vermek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, sağlık ve başarı diliyorum. 2024 yılının ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Azerbaycan 2024'e coşkuyla karşıladı - Son Dakika


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