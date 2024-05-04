Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Halı Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Yerel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk defa gerçekleştirilen Milli Halı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Azerbaycan, zengin kültürel mirasını dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk defa Milli Halı Festivali gerçekleştiriliyor. Yöresel tarzı ve motifleriyle öne çıkan ve Azerbaycan'ın kültürel zenginliğini dışa vuran halıların sergilendiği festival, ilk kez düzenlenmesine rağmen ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Birçok halı dokuma ustası kendi eserlerini Bakü Kalesi'nde gerçekleştirilen festivalde sergiledi. Etkinlik, Azerbaycan'ın halı dokumacılığı geleneğini gelecek nesillere aktarmayı ve bu sanatın yaşatılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Halı dokuma zanaatı yıllardır varlığını koruyor

Azerbaycan Becerikli Eller Dünyası Halk Birliği Başkanı Azade Mammadova, ilk halı festivalinin bu denli ilgi çekmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Bugün Azerbaycan'da halı sanatı çok gelişti. Böyle festivallerin gerçekleşmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz bu sayede dünyaya, halı dokumacılığı sanatını geçmiş zamanlardan beri sürdürdüğümüzü gösterebiliyoruz. Bu kadar çok turist gelmesi de iki millet olarak var olduğumuzu gösteriyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğu kalıcıdır ve bu sanatın her iki ülkede de devam etmesini diliyorum" dedi.

UNESCO'nun Maddi Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Azerbaycan'ın halıcılık sanatı, halı dokuma sanatını tanıtma ve koruma misyonunu taşıyor. Azerbaycan Milli Halı festivali 5 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - BAKÜ