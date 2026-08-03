Azerbaycan'da Türk Gazeteciler Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Azerbaycan'da Türk Gazeteciler Şehitlikleri Ziyaret Etti

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Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği tarafından düzenlenen program kapsamında Azerbaycan’a gelen 20 kişilik gazeteci grubu, Şehitler Hiyabanı ile Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Türkiye- Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği tarafından düzenlenen program kapsamında Azerbaycan'a gelen 20 kişilik gazeteci grubu, Şehitler Hiyabanı ile Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Barış Coğrafyası: Karabağ-Güney Kafkasya'da Yeniden İnşa, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Türkiye'den 20 kişilik gazeteci grubu Azerbaycan'a geldi. Gazeteciler, Bakü'deki Şehitler Hiyabanı ile Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Attar, "Biz bugün Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Kültürler Arası Ağ Derneği işbirliği ile Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyükelçiliğimizin aynı zamanda basın müşavirliği iş birliğinde bir çalıştay için Azerbaycan ziyaretine başladık. Türkiye'nin çok değerli medya kuruluşlarından faaliyetlerinde özellikle de 44 günlük Karabağ Savaşı'nda emek vermiş olan yazısıyla, röportajlarıyla Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin altına imza atmış olan çok değerli basın mensupları var aramızda Türkiye'den" dedi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Diplomasi, Türkiye, Medya, Yerel, Son Dakika

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