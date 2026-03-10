Bakü'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Bakü'de İftar Programı Düzenlendi

10.03.2026 20:58
Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de katıldı.

Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iftar programı gerçekleştirdi. Düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli de katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Birol Akgün, "Ramazan-ı Şerif elbette ki bütün güzellikleriyle beraber geliyor ama yanımıza, yöremize, etrafımıza baktığımız zaman özellikle bölgenizde çok zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendi aralarındaki zor zamandaki dayanışmaları kederde, sevinçte bir ve beraber olarak hareket etmeleri her iki ülkemiz açısından da emin-emanın, sulhüselametin, huzurun, barışın ve istikrarın adeta garantisi rolünü oynuyor. Elbette ki her iki ülkede kendi politikaları doğrultusunda kendi geleceklerini belirliyorlar ama Ankara ve Bakü her zaman Şuşa Beyannamesi'nde ifade edilen o büyük dayanışmayı dışa karşı da hissetmesi gereken yerde hissediyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın güvenliği, selahatı, emniyeti ve huzuru bizim emniyetimiz, barışımız huzurumuz demek. Türkiye'nin güvenliği, huzur ve barışı aynı şekilde buranın emniyeti demek. Biz de büyükelçilik olarak burada bütün vatandaşlarımızla beraber bu iki ülkenin birliği, beraberliği dayanışarak daha müreffeh yarınlara ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu yaparken elbette ki büyükelçiliğin resmi çalışanları var ama Türkiye'den burada bulunan 25 bin civarında da vatandaşımız var. Bunların da farklı kurumları var. Bir şekilde eğitimle, kültürle, iş dünyasıyla uğraşan insanlarımız var" dedi.

Gençliğe Yardım Vakfı ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kendilerine güç verdiğini belirten Akgün, "Biz de elimizden geldiği kadar burada bulunan vatandaşlarımızın her türlü girişimine, büyükelçilik olarak yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Yeter ki milli meselelerde hep beraber olalım. Ülkenin bütünlüğü, milletimizin refahı uğruna birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edelim" diye konuştu. - BAKÜ

