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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev anıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, ölüm yıl dönümünün 20. yılında başkent Bakü'de düzenlenen törenlerle anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babasının mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Törene bakanlar, bürokratlar ve vatandaşlar da katıldı.

Azerbaycan\'ın ulusal lideri Haydar Aliyev anıldı
12.12.2023 - 11:26,
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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölüm yıl dönümünün 20. yılında başkent Bakü'de törenlerle anıldı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yıl dönümünde başkent Bakü ve ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. İlham Aliyev'in ziyaretinden sonra Azerbaycan vatandaşları da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakıp, dua etti. Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar ve sevenleri tarafından da mezarı başında anıldı.

Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev ayrıca Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik mensuplarınca da mezarı başında anıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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