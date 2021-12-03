Üye Girişi
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı - Son Dakika

Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı

03.12.2021 13:24
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı

Azerbaycan-Ermenistan savaşında bomba patlaması sonucu gazi olan Emil Gojayev (24) tekerlekli sandalyeden kurtularak yürümeye başladı.

Azerbaycan- Ermenistan savaşında bomba patlaması sonucu gazi olan Emil Gojayev (24) tekerlekli sandalyeden kurtularak yürümeye başladı.

2020 yılının Kasım ayında Azerbaycan - Ermenistan arasındaki Karabağ savaşında yanında bomba patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Emil Gojayev (24) Bursa'da fizik tedavi görmeye devam ediyor. Azerbaycan'da geçirdiği operasyonlar ve aldığı tedavilerden sonra 8 ay önce Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi'ne gelen Gojayev, burada düzenli olarak egzersizlerini sürdürüyor. Tekerlekli sandalye ile geldiği hastanede, desteksiz olarak yürümeye başlayan Gojayev, hayata tutunmak için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

"2020 Kasım ayında Karabağ savaşında bomba patlaması sonucunda yaralandım. Buraya geldiğimde yürüyemiyordum. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz bizler için ne gerekiyorsa yaptılar. Herhangi bir sorunumuz olunca onların yanına koşuyorduk" diyen Gojayev, "Şu an ayakta olmamın sebebi buradaki ve Azerbaycan'daki doktorların emekleridir. O insanların benim üzerimde hakları büyüktür. Hayat sonlanana kadar mücadele etmek gerekiyor. Bize hiçbir şey engel olamaz. Ben iyi konuşamıyor ya da yürüyemiyor olabilirim ama sonuna kadar mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Ölüm haricinde her şeyin çaresi vardır. Zor da olsa yorulmuş olsak da hiçbir zaman durmayacağız. Daha iyi olmak için mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Romatem Hastanesi Başhekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne vurgu yaparak, "Bizim de hedefimiz engelli bireylerin fonksiyonelliğini kısıtlayan bir fiziksel yetersizlik durumunda onlara destek oluyoruz. Biz yıllardır hastanemiz olarak bu yönde hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bize sıklıkla başvuranlar yürüme yetisini kaybetmiş, elini kolunu kullanamayan, konuşma yetisini kaybetmiş ya da bir felç durumu sonrasında bize gelen hastalardan oluşuyor. Yaptığımız grup çalışmaları, robotik tedaviler, su içi egzersizler oldukça önem arz ediyor" dedi.

"Tekerlekli sandalyeye bağımlıydı, şimdi yürüyor"

"Şu an bizde Azerbaycan - Ermenistan savaşında gazi olan Emil Gojayev mart ayından beri rehabilitasyon sürecini devam ettiriyor" diyen Küçükçakır, "Karabağ'da başına aldığı bir travma sonrası sol tarafta bir kuvvetsizlikle bize başvurdu. Kurşun yaralanmasının neticesinde kafa travması meydana gelmiş. Geldiğinde tekerlekli sandalyeye bağımlıydı, oturma, ayakta durma dengesi yoktu ve sol kolunu aktif kullanamıyordu. Yaptığımız değerlendirme sonunda özel bir fizik tedavi programı hazırlandı. Oturmasını, ayakta durmasını sağlamak ve kol, bacak kuvvetlendirmesinde egzersizler yaptırılırken, robotik tedavilerini planladık. Hastamız çok güzel bir gelişme kaydetti. Hasta bağımsız şekilde yürüyebiliyor. Bunun gibi pek çok hastamız var" şeklinde konuştu.

7 metreden düşerek omuriliği kırıldı

Kemal Gülcü'nün ise hastaneye 3 yıl önce yüksekten düştüğü bir iş kazası sonucu başvurduğunu belirten Küçükçakır, "Bel bölgesinde kırık meydana geldi. Ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon amacıyla bize geldi. İlk geldiğinde yatak içi aşamadaydı. Oturma ve yürüme yetisi yoktu. Belden aşağıda ciddi bir kuvvetsizlik ve hissizlik vardı. Hastamızı değerlendirdik ve özel egzersiz programı hazırladık. Hastamız çok azimli ve tedaviye katıldı. Şu an bağımsız adımlama aşamasındayız. Kendi adımlarını desteksiz atıyor. En son teknoloji kullandığımız denge koordinasyonu ve yürüme mesafesini uzatmada etkili olan andago destekli robotik cihazla egzersizlerini sürdürüyor. Romatem olarak bizim hedefimiz engeli bireylerde engelleri hep birlikte aşmaktır" ifadelerini kullandı.

4 yıl önce 7 metre yüksekten düşerek iş kazası geçiren 55 yaşındaki Hasan Gülcü, "Omuriliğimde 11-12 tane kırık oluştu. Ameliyatlardan sonra fizik tedaviye başladık. Önce Allah'ın sonra buradaki doktorların sayesinde buralara kadar geldik. Baştan hiç yürüyemiyordum. Sağ tarafımda güç kaybım vardı. Şimdi desteksiz yürüyebiliyorum. Tedavim de burada devam ediyor" dedi. - BURSA

Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı

Ermenistan, Azerbaycan, Bursa, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları saniye saniye kamerada 15:14 Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları saniye saniye kamerada
Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir 15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik! 15:10 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti 12:42 Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:17 Terörist Gürbüz Topçu, bir daha gün yüzü göremeyecek
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı
15:08 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!
15:00 İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar
14:50 Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü
14:33 İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!
Terörist Gürbüz Topçu, bir daha gün yüzü göremeyecek Terörist Gürbüz Topçu, bir daha gün yüzü göremeyecek         
15:18
Karamollaoğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Karamollaoğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?         
15:12
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor         
15:10
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa'da yürümeye başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement