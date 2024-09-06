Azerbaycan Başkonsolosu\'ndan Atatürk Üniversitesi\'ne Ziyaret

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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü ve dostane ilişkiler bir kez daha vurgulandı. Rektör Hacımüftüoğlu, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde Türkiye'nin verdiği desteği hatırlatarak, iki ülke arasındaki bağların tarih boyunca güçlü kaldığını belirtti.

Görüşmede, Atatürk Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler vesilesiyle kurulan gönül köprüsüne de değinildi. Rektör Hacımüftüoğlu, Azerbaycanlı öğrencilerin üniversitenin kültürel çeşitliliğine ve akademik ortamına büyük katkı sağladığını ifade ederek: "Azerbaycanlı kardeşlerimizle aramızdaki bu bağ, sadece akademik bir ilişki olmanın ötesinde, gönüllerimizde de derin izler bırakan bir dostluk köprüsüdür. Atatürk Üniversitesi, iki ülke arasındaki bu güçlü bağı daha da pekiştirmek adına elinden geleni yapmaya devam edecektir" dedi.

Başkonsolos Guliyev ise, Atatürk Üniversitesinin Azerbaycanlı öğrencilere sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki eğitim ve kültür iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Guliyev: "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu güçlü kardeşlik bağı, eğitim alanındaki iş birliği ile daha da kuvvetlenmektedir. Atatürk Üniversitesi, Azerbaycanlı öğrencilerimizin ikinci evi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortak projelerin daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM