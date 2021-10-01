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Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi - Son Dakika

Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi

01.10.2021 00:01

Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Azerbaycan heyetiyle birlikte, teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Cemil Turan'ın ailesini ziyaret etti.

Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi

BURSA - Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Azerbaycan heyetiyle birlikte, teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Cemil Turan'ın ailesini ziyaret etti.

Kurşunlu Mahallesi'nde, Azerbaycan milli kahramanı ilan edilen Şirin Mirzayev'in adının verildiği parkın açılışı öncesi, Başkan Ali Özkan, Azerbaycanlı eski milletvekili Flora Kasımova ve Azerbaycan Bakanlık Danışmanı Vesile Zeynalova, şehit ailesini ziyaret etti. Heyet, 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Karacabey'in Bayramdere Mahallesi'nden Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turhan'ın annesi Ümmühan Turan ile bir araya geldi. Ziyarette bütün şehitler dualarla anılırken, Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen önemli misafirlerimiz var. Azerbaycanlı şehit Şirin Mirzayev'in adını, ilçemizdeki Kurşunlu Mahallesi'nde bir parka veriyoruz. Bu parkımızın açılışı için Mirzayev'in eşi ve geçmiş dönem milletvekili olan Flora Kasımova hanımefendi de bugün bizimle bulunuyor. Şehit annemizi, en iyi Flora Hanım anlıyordur. Ziyaretimiz ile hem annemizin hal hatırını sorduk, hem de şehitlerimizi dualarla yad ettik. Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi
Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi
Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi
Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycanlı heyet ile birlikte şehit ailesi ziyaret edildi - Son Dakika


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