Azka, 80. Ödülünü Kazandı

Bodrum'da turizmin simge markalarından Azka, iş insanı Bülent Kaya'nın öncülüğünde 80'inci ödülünü kazandı. Azka Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaya; Azka Otel, Azka İnşaat ve Azka Müzik markalarıyla birçok alanda hem başarı hem de takdir topladı.

Son olarak "Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı" ödülüne layık görülen Bülent Kaya, böylece Azka markasına prestijli bir ödül daha kazandırmış oldu. Her biri farklı sektörde hizmet veren Azka çatısı altındaki projeler; turizmden inşaata, sanattan sosyal sorumluluğa kadar geniş bir yelpazede dikkat çekiyor.

Yenilikçi projeleri ve vizyoner yaklaşımıyla tanınan Kaya, sadece yatırımlarıyla değil, aynı zamanda hayırsever kimliğiyle de öne çıkıyor. Pandemi döneminden orman yangınlarına, depremlerden yerel krizlere kadar birçok süreçte yaptığı yardımlar, Kaya'yı sadece bir iş insanı değil, topluma değer katan bir lider konumuna taşıdı.

Azka'nın başarı hikayesinde 80'inci ödül bir kilometre taşı olurken, Bülent Kaya'nın durmaksızın büyüyen vizyonu Bodrum'dan Türkiye'ye yayılan bir örnek olmaya devam ediyor. - MUĞLA