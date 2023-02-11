Baba oğul araba almak hayaliyle Hatay'a gitti, memleketlerine cenazeleri döndü - Son Dakika
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Baba oğul araba almak hayaliyle Hatay'a gitti, memleketlerine cenazeleri döndü

11.02.2023 10:19

- Baba oğul araba almak hayaliyle Hatay'a gitti, memleketlerine cenazeleri döndü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Eşref Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya, araba almak için gittikleri Hatay'da yaşanan 7.7'lik depren felaketinde hayatlarını kaybetti.

- Baba oğul araba almak hayaliyle Hatay'a gitti, memleketlerine cenazeleri döndü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Eşref Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya, araba almak için gittikleri Hatay'da yaşanan 7.7'lik depren felaketinde hayatlarını kaybetti.

Eşref Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya ile birlikte araba alma hayali ile gitmeleri ve ardında ikisinin ölüm haberlerinin gelmesiyle Yüksekova'yı yasa boğdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya'yı vurmasıyla binlerce kişi hayatını kaybetti.

Yüksekova Esendere Beldesinde yaşayan Eşraf Kaya ve oğlu Uğur Hazar Kaya, depremden önce araba almak için Hatay'a gittiler. Depremin yaşandığı akşamı Hatay'da bulunan Havare Life Otel'de kalan baba ve oğlu, meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldılar. Kaya'nın ailesi 1 gün boyunca telefonla Eşref ve Uğur Hazar Kaya'yı aramasıyla dönüş sağlamamasıyla endişe yaşadılar. Kaya'nın ailesi yaşadığı endişe sonrası Esendere'den kalkıp direk Hatay geçtiler. Otelin enkazı altında kalan baba ve oğul için çalışmalar başlatıldı. Baba Eşref Kaya Yüksekova'nın AFAD gönülleri arama tarama çalışmaları sonrası 4. günde cansız bedenine ulaşırken, oğlu Uğur Hazar Kaya ise ekipler tarafından 5. günde cansız bedeni enkaz altında çıkarıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında çıkarılan cenazeler ailesi tarafından alınarak, akşam saatlerinde Yüksekova Esendere beldesine getirildi. Burada cenaze namazları kılınan baba ve oğul, Esendere belde mezarlığında çok sayıda kişinin katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

Biz onları kurtarmak için gittik Hatay'a diyen Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Dört gündür biz ordaydık. Eşref ve Uğur Hazar Kaya'yı enkaz altında çıkartmak için. Maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Baba ve oğlu Hatay'a araba almak hayaliyle gitmişlerdi. Ama ikisinin ölümü geldi bize. Hakkari'nin tümü bu duruma üzgün. Allah bir daha yaşatmasın. Eşref ve Uğur Hazar Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Baba ve oğul araba alma hayaliyle gittikleri Hatay'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler Baba ve oğul araba alma hayaliyle gittikleri Hatay'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler HAKKARİ'DEN HATAY'A ARAÇ ALMAK İÇİN GİDEN BABA- OĞUL, DEPREMDE YIKILAN OTELDE ÖLDÜ HAKKARİ'DEN HATAY'A ARAÇ ALMAK İÇİN GİDEN BABA- OĞUL, DEPREMDE YIKILAN OTELDE ÖLDÜ

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Son Dakika Yerel Baba oğul araba almak hayaliyle Hatay'a gitti, memleketlerine cenazeleri döndü - Son Dakika

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