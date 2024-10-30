Babadağ\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında her yaştan yüzlerce kişi büyük bir coşku yaşadı.

Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denizli'nin Babadağ ilçesinde fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet coşkusunun taçlandığı fener alayı, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte geniş bir katılım ile gerçekleşti. Bayram sevincini yaşayan vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla sokaklara akın etti. Genç yaşlı yüzlerce kişinin katıldığı fener alayı Babadağ TOKİ Evleri önünden başlayarak, Babadağ Çarşı Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı fener alayına büyük ilgi gösteren Babadağlılara teşekkür eden Başkan Murat Kumral, "Teşekkürler Babadağ; Cumhuriyetimizin 101. yıl coşkusunu Babadağ'da hemşehrimizle birlikte yaşadık. Meşalelerimizi yakarak, şanlı bayrağımızla Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarına yürüdük. Hep birlikte daha aydınlık yarınlara. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu. - DENİZLİ