Babadağ'da yamaç paraşütü pilotlarına eğitim verildi

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Babadağ yamaç paraşütü pilotlarına eğitim

MUĞLA - Dünyanın en önemli yamaç paraşütü parkurlarından birisi olarak gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ'da her yıl binlerce yerli ve yabancı ile tandem ve single atlayış gerçekleştiren pilotlara Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Fethiye İlçe Jandarma JAK timleri tarafından eğitim verildi.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren Babadağ yamaç paraşütü pistinden yıllık ortalama 220 bin kişi yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştirirken, 2023 yılında 27 paraşüt kazası meydana geldiği açıklandı.

Meydana gelen kazaların azaltılması amacıyla Fethiye Kaymakamlığı oluru ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JAK Timleri tarafından Ölüdeniz Fethiye Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm ve İşletme Kooperatifi koordinesinde 'Meydana gelen kazalar ve analizi, kazaların oluş nedenleri, alınması gereken önlemler' konularında 200 yamaç paraşüt pilotuna eğitim verildi.