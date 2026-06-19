Babalar Günü’nde Satışlar Düşük

Eskişehir'de hediyelik eşya dükkanı işleten Yurttekin Karagül, Babalar Günü'nde Anneler Günü'ne kıyasla daha az satış yapıldığını belirterek, "Babalar hep ihmal ediliyor" dedi.

Eskişehir'in turistik simgelerinden tarihi Odunpazarı bölgesinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Yurttekin Karagül, yaklaşan Babalar Günü öncesinde piyasadaki hareketliliği değerlendirdi. Özel günlerdeki alışveriş alışkanlıklarına dikkat çeken Karagül, Anneler Günü ile Babalar Günü arasındaki farkı dile getirerek dert yandı. Karagül, Anneler Günü'nde satışların çok daha yoğun geçtiğini vurgulayarak, "Anneler Gününü tercih ediyoruz. Anneler Gününde daha fazla hediyelik eşya satışı oluyor. Babalar hep ihmal ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Kıyafetsel veya pahalı eşyalara fazla ilgi duyulmuyor"

Babalar Günü döneminde piyasanın çok hızlı hareket etmediğini belirten Karagül, "Genelde daha ufak hediyeler, yani babaya önemli olan hatırlamış olmak gibi satışlar oluyor. Ama kıyafetsel olsun veya daha pahalı özel eşyalar olsun, bunlara fazla ilgi duyulmuyor. Belki çocukların harçlıklarından, belki ülkedeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.

"Türk milleti olarak alışverişi son dakikaya bırakıyoruz"

Vatandaşların hediye alma konusundaki alışkanlıklarına da değinen Karagül, Türk milletinin bu konulardaki ihmalkarlığına vurgu yaptı. Karagül, "Ama hala son saate kadar satışlarımız devam ediyor. O konuda biz Türk milleti de biraz ihmalkarız; son sabaha bırakırız, son dakikaya bırakırız böyle şeyleri. Onlarla ilgili de beklentilerimiz var" dedi.

"Erkeğin çekmecesinde muhakkak bir tespih vardır"

Babalar Günü için en çok hangi ürünlerin talep gördüğünü de açıklayan Yurttekin Karagül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kupalar tercih ediliyor. İşte 'babam da babam' yazılı kupalar gibi. Özel tespihler çok tercih ediliyor. Erkeğin kullanmıyor olsa bile, kullanmıyor gözükse bile muhakkak çekmecesinde bir tespih vardır ve tespihlerine çok değer verirler." - ESKİŞEHİR