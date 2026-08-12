Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Esenler'de makas atarak ilerlediği öne sürülen minibüsün iki otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüsün sürücüsü hayatını kaybederken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İstanbul’un Esenler ilçesinde Özcan Çakır'ın kullandığı minibüs, trafikte makas atarak ilerlediği sırada önce aynı yönde seyreden Bayram A. yönetimindeki otomobile, ardından Muhammet K.'nin kullandığı otomobile çarptı.

MAKAS ATTI, CANINDAN OLDU

Yeni Hal Yolu Atışalanı sapağında gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Özcan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Furkan A., Bayram A., Muhammet K., Harun K. ve çocuk Miraç A. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özcan Çakır'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Esenler, Trafik, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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